На ЕГЭ в 2022 году будут действовать те же антиковидные меры, что и годами ранее, — глава Рособрнадзора Музаев

Между сдающими экзамен будет дистанция 1,5 метра, а для организаторов введут масочный режим.
В ведомстве также отметили, что решение об отмене досрочного периода ЕГЭ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Между сдающими экзамен будет дистанция 1,5 метра, а для организаторов введут масочный режим.
В ведомстве также отметили, что решение об отмене досрочного периода ЕГЭ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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