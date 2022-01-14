Число россиян, признанных банкротами в прошлом году, на 60% больше, чем в 2020-м

Число россиян, признанных в прошлом году банкротами, выросло по сравнению с 2020 годом на 60%. Суды признали финансово несостоятельными почти 200 тысяч граждан – это максимальный показатель с 2015 года, когда в России появился институт личного банкротства, передает «Интерфакс».