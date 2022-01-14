Число россиян, признанных банкротами в прошлом году, на 60% больше, чем в 2020-м

Число россиян, признанных в прошлом году банкротами, выросло по сравнению с 2020 годом на 60%. Суды признали финансово несостоятельными почти 200 тысяч граждан – это максимальный показатель с 2015 года, когда в России появился институт личного банкротства, передает «Интерфакс».
2022-01-14T01:27:01+03:00
2022-01-14T02:25:58+03:00
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01:27, 14 января 2022
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