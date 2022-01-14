«Молдовагаз»: проблемы Молдавии с «Газпромом» связаны с привычкой получать газ в долг

Так объяснил положение республики на газовом рынке глава «Молдовагаз» в интервью TVC 21. Председатель правления компании Вадим Чебан призвал не искать политики в проблемах Молдавии на газовом рынке. Сама «Молдовагаз» признала нехватку $45 млн для расчета с российским поставщиком газа. Для выплаты задолженности потребуется помощь правительства, добавил Чебан.
2022-01-14T01:10:11+03:00
2022-01-14T01:10:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 14 января 2022
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