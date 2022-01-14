Суд в Париже отменил указ об обязательном ношении масок на открытом воздухе, — Le Parisien

Ранее такое же решение вынес суд в Версале, обосновав это «чрезмерным, несоразмерным и неуместным посягательством на личную свободу».
Решение об обязательном ношении масок на открытом воздухе начало действовать в Париже с конца декабря 2021 года.
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Ранее такое же решение вынес суд в Версале, обосновав это «чрезмерным, несоразмерным и неуместным посягательством на личную свободу».
Решение об обязательном ношении масок на открытом воздухе начало действовать в Париже с конца декабря 2021 года.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…