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00:30, 14 января 2022

Законопроект о санкциях против «Северного потока-2» не получил одобрение Белого дома США

Это инициатива сенатора-республиканца Теда Круза. Речь идет о внесении поправок в оборонный бюджет США. Законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении организаций, которые занимаются проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. 


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