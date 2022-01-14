Законопроект о санкциях против «Северного потока-2» не получил одобрение Белого дома США

Это инициатива сенатора-республиканца Теда Круза. Речь идет о внесении поправок в оборонный бюджет США. Законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении организаций, которые занимаются проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников.
2022-01-14T00:30:18+03:00
2022-01-14T00:30:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2965800-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:30, 14 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…