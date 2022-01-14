Законопроект о санкциях против «Северного потока-2» не получил одобрение Белого дома США

Это инициатива сенатора-республиканца Теда Круза. Речь идет о внесении поправок в оборонный бюджет США. Законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении организаций, которые занимаются проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников.