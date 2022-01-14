Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

«Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира. Ценю неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал президент Украины в Twitter.