Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

«Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира. Ценю неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал президент Украины в Twitter.
2022-01-14T00:26:07+03:00
2022-01-14T00:26:07+03:00
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00:26, 14 января 2022
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