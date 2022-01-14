Сегодня истекает срок сбора поправок ко второму чтению законопроекта о QR-кодах

Законопроект должен вступить в силу до конца января. Его внесли в Госдуму в ноябре 2021 года. Изначально предполагалось, что россиян обяжут предъявлять QR-код о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.

В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.