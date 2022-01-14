Джейк Салливан: американская разведка не подтверждает планы России о военных действиях на Украине

Разведка США не пришла к выводу, собирается ли Россия разворачивать военные действия на Украине. Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Разведывательное сообщество не давало оценок, что русские действительно решили выбрать военный курс действий на Украине», — сказал он на брифинге в Белом доме по поводу завершения первой за два с половиной года встречи России-НАТО.