Угроза вторжения России на Украину остается высокой, заявил советник Байдена по нацбезопасности Салливан

Он также отметил, что США продолжат сотрудничать с Россией по следующим дипломатическим шагам в ближайшие дни. «Мы готовы в любом случае… Мы готовы добиваться прогресса за столом переговоров… И мы готовы предпринять необходимые и надлежащие шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров и решительного реагирования на любую неприкрытую агрессию, которая может произойти», — пояснил Салливан.
2022-01-13T23:31:49+03:00
2022-01-13T23:37:08+03:00
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23:31, 13 января 2022
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