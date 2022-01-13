Угроза вторжения России на Украину остается высокой, заявил советник Байдена по нацбезопасности Салливан

Он также отметил, что США продолжат сотрудничать с Россией по следующим дипломатическим шагам в ближайшие дни. «Мы готовы в любом случае… Мы готовы добиваться прогресса за столом переговоров… И мы готовы предпринять необходимые и надлежащие шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров и решительного реагирования на любую неприкрытую агрессию, которая может произойти», — пояснил Салливан.