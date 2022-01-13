Полиция арестовала 13 человек в ходе акций протестов израильских бедуинов против высадки деревьев в пустыне Негев

Один из протестующих был ранен в голову, передает ТАСС со ссылкой на радио Кан.
2022-01-13T23:11:35+03:00
2022-01-13T23:11:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:11, 13 января 2022
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