Рост инфляции в Аргентине за прошлый год превысил 50%

В начале 2021 года власти страны планировали, что рост цен не превысит 29%/
Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2020 года этот показатель составил 36%, за 2019 год — 53% за 2018 год — 47%
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В начале 2021 года власти страны планировали, что рост цен не превысит 29%/
Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2020 года этот показатель составил 36%, за 2019 год — 53% за 2018 год — 47%
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…