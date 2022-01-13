NBC: Северокорейские хакеры за прошлый год украли на криптовалютных биржах $400 млн

В стране есть специальная группа хакеров, которая постоянно атакует малые и средние компании, занимающиеся криптовалютой и связанными с ней проектами. По мнению специалистов, деньги шли на финансирование программы создания ядерного оружия
2022-01-13T22:31:58+03:00
2022-01-13T22:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 13 января 2022
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