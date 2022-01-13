Губернатор Воробьев заявил, что в Подмосковье могут ввести ограничения при осложнении ситуации с коронавирусом

Также Власти Подмосковья увеличат число коек для больных ковидом в госпитале в парке до 800

Губернатор отметил, что нужно внимательно следить за эпидимиологической ситуацией в регионе.



По его словам, за последние три дня в Подмосковье удвоилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 655 865 случаев заражения, в том числе 1 556 за последние сутки.