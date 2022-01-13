В московском «Президент отеле» рухнул лифт, двое рабочих погибли

Лифт предназначался для песонала
Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, рабочие спускались после смены, когда лифт сорвался вниз. Кабину сейчас вскрывают.
Других подробностей происшествия пока не сообщается
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Лифт предназначался для песонала
Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, рабочие спускались после смены, когда лифт сорвался вниз. Кабину сейчас вскрывают.
Других подробностей происшествия пока не сообщается
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…