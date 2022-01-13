Z Архив новостей новости
5 12 6 4790
21:10, 13 января 2022

В московском «Президент отеле» рухнул лифт, двое рабочих погибли

Лифт предназначался для песонала

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, рабочие спускались после смены, когда лифт сорвался вниз. Кабину сейчас вскрывают.

Других подробностей происшествия пока не сообщается


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…

5 107 6 8774 09:06
Новости

В Сенате США предложили ввести санкции лично против президента Владимира Путина Санкции, которые вступят в силу в случае вторжения России на Украину, предполагают целый спектр мер, часть из которых уже была озвучена…

5 95 6 34264
Новости

Володин: В России среди журналистов не должно быть иностранных агентов По словам Володина, закон об иностранных агентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства и это позволит стране развиваться более эффективно…

5 70 6 6105
Блоги

Вячеслав Володин: Снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны…

5 65 6 6994 12.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дисфункция защиты Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были…

5 219 6 26578 08.01
Новости

Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности По принципиальным вопросам консультаций РФ, США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия, и это плохо, сказал пресс-секретарь президента РФ…

5 93 6 12155
Блоги

Вячеслав Володин: Мирным протестом воспользовались террористы, бандиты, мародёры Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась…

5 75 6 9772 11.01
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Предстоятель РПЦ призвал в Рождество к миру на всей территории исторической Руси…

5 71 6 9950 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Враг, заговорщик и подстрекатель. Байден изобличил Трампа в годовщину 6 января Байден выступил с речью настолько мощной, что она войдет в историю мировой политики…

5 286 6 42643 07.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нет никаких «западных ценностей» Два заявления политических сил, которые разделяют единые подходы к демократии…

5 87 6 13028 07.01
Новости

Лавров заявил, что реакция на возможные новые санкции со стороны США будет зависеть от реального развития событий При этом в предложении американских парламентариев о давлении на высшее руководство России министр усмотрел признаки нервного срыва и мании величия…

5 58 6 8797
Блоги

+ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ В.Путин: Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков…

5 88 6 13425 10.01
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Лишение свободы Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи… И я принял решение переждать снаружи…

5 592 6 98435 11.01
Блоги

+ Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан За последние сутки подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально-значимых объектов…

5 65 6 11591 12.01
8читать ;смотреть
Новости

Миротворческий контингент ОДКБ начал покидать Казахстан и передал охрану стратегических объектов военным Казахстана Вывод войск должен пройти в течение 10 дней

5 33 6 5882
Новости

Песков: Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений По его словам, в Кремле надеются, что это только угрозы и громкие заявления…

5 250 6 46183

Популярное за неделю

Новости

Песков: Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений По его словам, в Кремле надеются, что это только угрозы и громкие заявления…

5 251 6 47134
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Токаев съездил к великому хану в Москву и получил ярлык на княжение. Хану, конечно, приятно — раньше московские князья ездили в Орду, а теперь Орда едет к великому князю. Но от перемены мест слагаемых Орда не меняется…

5 97 6 109825 08.01
#слушать 49:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
За последние 5 лет среди ваших родных и друзей кто-нибудь уехал из России по политическим причинам?
5 43 6 10264 11.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Казахстан, говорите? Скоро рванёт жёстко в Крыму и Москве Крым пилится и уничтожается — да так, что при Украине и не мечтали. Особые точки напряжённости — это Форосский парк и бухта Капсель, которые просто уничтожены заезжими варварами…

5 107 6 231594 06.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Украинская война становится реальностью Хозяева страны смотрятся в зеркало Соловьева и Симоньян, в свои же федеральные каналы и хотят им верить: что все в порядке, что все только и думают, как бы «наказать бандеровцев»...

5 82 6 107693 12.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9389374
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5135403

Сегодня в эфире