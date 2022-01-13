55% американцев не одобряют борьбу Байдена с пандемией

При этом 16% опрошенных доверяют информации о вирусе, которую сообщает президент, — сообщает The Hill со ссылкой на опрос NewsNation.
И только 31% доверяет словам ведущего специалиста США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.
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При этом 16% опрошенных доверяют информации о вирусе, которую сообщает президент, — сообщает The Hill со ссылкой на опрос NewsNation.
И только 31% доверяет словам ведущего специалиста США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…