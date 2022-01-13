Рекордное количество заболевших COVID-19 с начала эпидемии зафиксировали в Сербии

За последние сутки 13 753 заразившихся COVID-19. Это максимально значение за весь период пандемии…

Из-за резкого роста числа заболевших были отменены торжественные мероприятия, посвященные празднованию старого Нового года в крупных городах страны: Белграде,Лесковаце, Нише и Чачаке.

23 декабря в Сербии был выявлен первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. После этого число заражений в стране стало резко рости. С начала эпидемии в семимиллионной Сербии заболели 1 399 867 человек.