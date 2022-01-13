Глава РФПИ считает, что компании «большой фармы» препятствуют продвижению в мире «Спутнику»

По словам Дмитриева, западные СМИ часто препятствуют распространению информации о российской вакцине, — РИА НОВОСТИ.

«Мы считаем, что это крайне неэтично, потому что речь идет о жизнях людей, и люди в мире должны знать правду. А правда заключается в том, что «Спутник» хорошо защищает от госпитализации и смертельных исходов от «омикрона», лучше, чем другие вакцины», — подчеркнул он.Глава РФПИ обратил внимание на жесткую конкуренцию фармацевтических компаний, которая существует на мировом рынке вакцин против коронавируса. Конкуренты из «большой фармы», по его словам, используют в этой борьбе все доступные им методы.