Минздрав: Из-за «омикрона» в Казахстане вводят дополнительные ограничения

Теперь нужно иметь «зеленый» статус, который означает наличие прививки, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента анализа. Кроме того, «зеленый» статус имеют лица, переболевшие коронавирусом в течение последних 3 месяцев, — Минздрав республики.



В комитете подчеркнули, что вводимые ограничения направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации в

стране, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер.