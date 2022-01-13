Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство
информации и общественного развития Казахстана возглавил Умаров, который ранее допускал негативные высказывания в адрес
россиян. Глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать
и поддерживать контакты с Умаровым, мотивировав это взглядами последнего.
МИД РФ считает, что националистические заявления нового министра информации Казахстана Умарова неприемлемы
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство