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17:16, 13 января 2022

Власти Черногории смягчили правила въезда в страну для иностранцев

Полностью вакцинированные туристы, в том числе российским «Спутником V», которые сделали вторую прививку за последние полгода, смогут посетить Черногорию без каких-либо ограничений. Ранее от них помимо сертификата о вакцинации требовали и результат ПЦР-теста. Теперь сдать его могут непривитые: для въезда в страну им будет достаточно иметь с собой отрицательный анализ на ковид. Срок действия такой справки — до трех суток: все зависит от типа исследования. Например, экспресс-тест будет актуален только двое суток. Переболевшие ковидом за последние полгода также могут успешно пройти пограничный контроль. До сих пор невакцинированные вовсе не могли посетить Черногорию. Власти объясняют послабления улучшением эпидемиологической ситуации. При этом, по данным американского университета Джона Хопкинса, в стране до сих пор наблюдается высокий уровень заболеваемости ковидом. Самый высокий показатель — 2960 заболевших за сутки — был зарегистрирован всего неделю назад.

Тем временем в эти дни в ряде стран мира фиксируются самые высокие показатели заболеваемости за всю историю пандемии. Власти ужесточают ограничения на фоне стремительного распространения омикрона.


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