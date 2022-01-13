Генпрокуратура Казахстана сообщила, что после волнений в республике возбуждено до 500 дел, из них 44 о терактах

По поручению главы государства Генпрокуратура работает над установлением деталей событий в республике. На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам и другим", — говорится в сообщении. По данным ведомства, 524 лица, подозреваемые в совершении преступлений, водворены в изоляторы временного содержания. Под стражу с санкции суда взяты 412 человек.