Z Архив новостей новости
5 1 6 85
16:48, 13 января 2022

Генпрокуратура Казахстана сообщила, что после волнений в республике возбуждено до 500 дел, из них 44 о терактах

По поручению главы государства Генпрокуратура работает над установлением деталей событий в республике. На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам и другим", — говорится в сообщении. По данным ведомства, 524 лица, подозреваемые в совершении преступлений, водворены в изоляторы временного содержания. Под стражу с санкции суда взяты 412 человек.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

В Сенате США предложили ввести санкции лично против президента Владимира Путина Санкции, которые вступят в силу в случае вторжения России на Украину, предполагают целый спектр мер, часть из которых уже была озвучена…

5 93 6 32055
Блоги

Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…

5 95 6 7676 09:06
Блоги

Вячеслав Володин: Снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны…

5 58 6 6834 12.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дисфункция защиты Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были…

5 219 6 26524 08.01
Блоги

+ «Надо возвращаться домой, мы свою задачу выполнили» «Надо возвращаться домой, мы свою задачу выполнили» Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром обороны Сергеем Шойгу…

5 50 6 6072 16:21
8читать ;смотреть
Новости

Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности По принципиальным вопросам консультаций РФ, США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия, и это плохо, сказал пресс-секретарь президента РФ…

5 89 6 11292
Блоги

Вячеслав Володин: Мирным протестом воспользовались террористы, бандиты, мародёры Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась…

5 75 6 9756 11.01
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Предстоятель РПЦ призвал в Рождество к миру на всей территории исторической Руси…

5 71 6 9939 07.01
8читать ;смотреть
Новости

Лавров заявил, что реакция на возможные новые санкции со стороны США будет зависеть от реального развития событий При этом в предложении американских парламентариев о давлении на высшее руководство России министр усмотрел признаки нервного срыва и мании величия…

5 52 6 7448
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нет никаких «западных ценностей» Два заявления политических сил, которые разделяют единые подходы к демократии…

5 87 6 12999 07.01
Блоги

Карина Орлова журналист

Враг, заговорщик и подстрекатель. Байден изобличил Трампа в годовщину 6 января Байден выступил с речью настолько мощной, что она войдет в историю мировой политики…

5 281 6 42529 07.01
Блоги

+ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ В.Путин: Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков…

5 88 6 13409 10.01
8читать ;смотреть
Новости

Песков: Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений По его словам, в Кремле надеются, что это только угрозы и громкие заявления…

5 173 6 28698
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Лишение свободы Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи… И я принял решение переждать снаружи…

5 577 6 97795 11.01
Блоги

+ Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан За последние сутки подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально-значимых объектов…

5 68 6 11572 12.01
8читать ;смотреть
Новости

Миротворческий контингент ОДКБ начал покидать Казахстан и передал охрану стратегических объектов военным Казахстана Вывод войск должен пройти в течение 10 дней

5 34 6 5758

Популярное за неделю

Новости

Песков: Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений По его словам, в Кремле надеются, что это только угрозы и громкие заявления…

5 133 6 20706
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Токаев съездил к великому хану в Москву и получил ярлык на княжение. Хану, конечно, приятно — раньше московские князья ездили в Орду, а теперь Орда едет к великому князю. Но от перемены мест слагаемых Орда не меняется…

5 97 6 109244 08.01
#слушать 49:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
За последние 5 лет среди ваших родных и друзей кто-нибудь уехал из России по политическим причинам?
5 43 6 9897 11.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Казахстан, говорите? Скоро рванёт жёстко в Крыму и Москве Крым пилится и уничтожается — да так, что при Украине и не мечтали. Особые точки напряжённости — это Форосский парк и бухта Капсель, которые просто уничтожены заезжими варварами…

5 107 6 229403 06.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Казахстан, Путин, Назарбаев, Токаев, Лукашенко… Казахстан, Путин, Назарбаев, Токаев, Лукашенко… Развалины СССР объявили сезон охоты на государства и страны. Казахстанские события жестко проехались по мозгам России…

5 93 6 96186 10.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9389223
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5135233

Сегодня в эфире