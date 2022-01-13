Володин: В России среди журналистов не должно быть иностранных агентов

В России среди журналистов не должно быть иностранных агентов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, награждая парламентских корреспондентов по случаю Дня печати. По словам Володина, закон об иностранных агентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства и это позволит стране развиваться более эффективно.

Как утверждает Володин, депутаты в свою очередь отказались и от акций зарубежных компаний, от вкладов в зарубежных банках и от многого другого. «Если думаешь о стране, храни деньги здесь, вкладывая в российскую экономику. Журналистам нужно поступать так же,» – подчеркнул спикер.