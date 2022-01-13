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16:07, 13 января 2022

Российский рубль и фондовый рынок отреагировали снижением на высказывание замглавы российского МИДа Сергея Рябкова

В частности, он заявил в интервью телеканалу RTVi, что США и НАТО не готовы идти навстречу требованиям России по гарантиям безопасности и в Москве не видят оснований для проведения нового раунда переговоров. Рябков заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать о возможности размещения российской военной инфраструктуре на Кубе и Венесуэле.


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