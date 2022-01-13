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15:57, 13 января 2022

Шойгу: Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана будет завершен 19 января

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно. Об этом доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. Глава Минобороны уточнил, что в пятницу из Казахстана запланирован вылет 14 самолетов с миротворцами.


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