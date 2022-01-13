Шойгу: Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана будет завершен 19 января

Коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно. Об этом доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. Глава Минобороны уточнил, что в пятницу из Казахстана запланирован вылет 14 самолетов с миротворцами.
2022-01-13T15:57:50+03:00
2022-01-13T16:25:39+03:00
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15:57, 13 января 2022
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