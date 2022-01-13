Премьер Израиля Беннет на пергеоворах с Путиным отметил важность противодействия прогрессу Ирана в ядерной программе

Беннет и Путин также обсудили вопросы безопасности и сотрудничество в космосе. Кроме того, президент России пригласил израильского премьера и его супругу посетить Санкт-Петербург. Беннет ответил, что они будут рады нанести такой визит.
2022-01-13T15:50:53+03:00
2022-01-13T15:50:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:50, 13 января 2022
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