Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реакция на возможные новые санкции со стороны США будет зависеть от реального развития событий. При этом в предложении американских парламентариев о давлении на высшее руководство России министр усмотрел признаки нервного срыва и мании величия. В Кремле сегодня также не оставили эту тему без внимания.

Вслед за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, который сказал сегодня, что возможное введение санкций в отношении президента Путина в случае нападения на Украину будет сродни разрыву отношений с Вашингтоном., высказались и на Смоленской площади. Новый законопроект о санкциях США против России – это просто нервный срыв, заявил сегодня руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он не смог объяснить причин, по которым отношения между странами достигли столь низкой психологической отметки. Тем не менее, по его словам, если Америка введет новые ограничения, Москва «не станет «махать дубиной», но не оставит это без реакции. В чем это выразится, Лавров не уточнил, сказав, что возможные новые санкции США против «Северного потока 2» — это очень яркое проявление двойных стандартов Вашингтона. Заместитель Лаврова и переговорщик от России в консультациях с Вашингтоном Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, что американский прессинг оказался неэффективным, а Москва «никогда под давлением не прогибалась» и не «поддавалась под угрозами и при шантаже».

По словам Сергея Рябкова, переговоры не принесли желаемого для Москвы результата, а США и их союзники по Североатлантическому альянсу не готовы идти навстречу требованиям России по гарантиям безопасности.