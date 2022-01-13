В ОБСЕ назвали угрозу войны в Европе самой высокой за последние 30 лет

Страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе все чаще сталкиваются с различными угрозами миру, считает председатель ОБСЕ Збигнев Рау. Среди таких он назвал затяжные конфликты, военное противостояние, радикализацию, терроризм и ослабление контроля над вооружением. Последствия пандемии и нарушение прав человека создали непредсказуемую атмосферу и усилили страх среди людей, добавил Рау. По его словам, сегодня важно мирно решить конфликт вокруг Украины, соблюдая ее интересы. Как пояснили в ОБСЕ, угроза крупной войны, которая нависла над Восточной Европой, требует международной оценки и надлежащей реакции. При этом ОБСЕ готова обсуждать и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ранее в Евросоюзе назвали роль организации ключевой в сохранении мира. Тем временем полномочный представитель России про ОБСЕ заявил, что Москва будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения.

Представители России и ОБСЕ сегодня проводят переговоры по гарантиям безопасности. Ранее Москва обсудила их с НАТО и Соединенными Штатами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал серию встреч неудачной.