«Сбербанк» заявляет, что не боится новых американских санкций и готов ко всем вариантам развития событий

Как выразился руководитель банка Герман Греф: «Когда каждый день чем-то угрожают, в конце концов это перестает пугать».

Ранее американские сенаторы-демократы представили законопроект о новых санкциях в случае агрессии против Украины. Ограничения затронут высшее руководство страны, в том числе президента, и крупнейшие банки. Американским инвесторам запретят любые операции с российским госдолгом.

После публикации законопроекта акции «Сбера» на Московской бирже подешевели на полпроцента, отмечает издание Forbes.