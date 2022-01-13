Депутат Смолин: Волна ложных минирований школ — это проблема компьютерной безопасности, а не системы образования

Первый заместитель председатель комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что проблемы с волной ложных сообщений о минировании школ должны решать российские айтишники и службы безопасности. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я ничего оригинального не скажу, это вопрос к российским айтишникам и службам безопасности. Говорят, что значительная или большая часть таких звонков приходят с ай пи-адресов за пределами России. Эта проблема не образовательная, это проблема компьютерной безопасности», — сказал депутат.

В комитете по безопасности Совета Федерации РФ «Эху Москвы» не смогли ответить на вопрос о том, кто должен отвечать за безопасность в школах.