Первая ракетка мира серб Новак Джокович попал в жеребьевку открытого чемпионата Австралии по теннису

Она состоялась в Мельбурне и по ее итогам соперник теннисиста, который ранее столкнулся со сложностями в получении въездной визы, станет его соотечественник. Впрочем, власти Австралии по-прежнему не исключают, что разрешение на въезд может быть аннулировано.

Согласно посеву – распределению этапов турнира по итогам жеребьевки – в первом круге Australian Open – соперником серба должен стать 22–летний белградец Миомир Кечманович, 78-я ракетка мира. Таким образом организаторы турнира подтвердили участие Джокович в открытом чемпионате. Впрочем, говорить о том, что проблемы лидера мирового тенниса с австралийскими правилами пересечения границы исчерпаны пока рано. На территории зеленого континента серб вот уже более недели, но по прилету 5 января он был задержан в аэропорту поскольку, не смог предоставить сотрудникам погранслужбы, «доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение» от вакцинации против ковида. Тогда визу спортсмена аннулировали, а самого его обязали покинуть страну. Джокович оспорил это решение в суде и все же получил разрешение на въезд. Сегодня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что нельзя исключить вынесения решения о повторном аннулировании уже выданной визы. Но это может стать личным решением министра по делам иммиграции страны Алекса Хоука.

Премьер напомнил, что иностранцам не разрешается въезжать в страну без достаточного основания, освобождающего от вакцинации. Как сообщила сегодня еженедельная австралийская газета The Age со ссылкой на источник в либеральной партии, правительство Австралии склоняется к отмене визы первой ракетки мира. Ожидается, что окончательное решение будет оглашено в пятницу. Источник, близкий к Джоковичу, сообщил изданию, что 20-кратный чемпион «Больших шлемов» немедленно обжалует в суде любую попытку депортации.

Открытый чемпионат Австралии начнется уже в предстоящий понедельник 17 января и продлится две недели.