Сразу в нескольких регионах России пришлось эвакуировать все школы из-за сообщений о минированиях

Только в Красноярске временно прервать уроки пришлось в 100 образовательных учреждениях. В аналогичной ситуации оказался и Саратов, где неизвестные писали на электронные почты школ и сообщали о якобы заложенных бомбах. Вслед за этим в Архангельске, Ставрополе и Самаре также пришлось останавливать учебный процесс. Во всех случаях на место были вынуждены приехать экстренные службы, чтобы проверить здания на предмет опасности, а детей и учителей эвакуировали.

Как рассказала «Эху Москвы» корреспондент информационного портала NGS24.ru Мария Антюшева, в Красноярске все прошло спокойно. Антюшина добавила, что ситуация с лже-минированиями случается уже не в первых раз, причем не только в Красноярске.

Действительно, в последние дни массовые эвакуации прошли и в Екатеринбурге. Тогда прервать занятия пришлось в 150 средних образовательных учреждениях, а также нескольких ВУЗах. Однако сегодня неравнодушные родители обрались в свердловское управление ФСБ. Как они сами рассказали газете «Комсомольская правда», ФСБ должно разъяснить ситуацию.

Отметим, что во всех случаях сообщения о минированиях оказались ложными.



В Архангельске власти приняли решение временно перевести школы на дистанционный режим обучения.