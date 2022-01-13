Против коммунальщиков Краснодара возбудили уголовное дело о халатности из-за нападений бродячих собак на людей

Как сообщает Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю, уголовное дело о халатности было возбуждено против должностных лиц городской администрации Краснодара. По данным следствия, чиновники не приняли должных мер по урегулированию количества безнадзорных животных, из-за чего в городе регистрировались неоднократные нападения животных на людей.