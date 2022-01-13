Гибридные автомобили подорожали из-за требований Минфина учитывать мощность всех двигателей при расчете акциза, пишет Коммерсантъ. Раннее основой для расчёта акциза являлись только мощности двигателя внутреннего сгорания. Теперь, согласно новым правилам Минфина, во внимание берут и мощность электродвигателей. Импортёры гибридных машин уже сообщают об увеличении размера акциза на 100 000 — 500 000 рублей, пишет издание.
2022-01-13T13:20:26+03:00
2022-01-13T14:39:39+03:00
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13:20, 13 января 2022
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