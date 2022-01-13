Гибридные автомобили подорожали из-за требований Минфина учитывать мощность всех двигателей при расчете акциза, пишет Коммерсантъ. Раннее основой для расчёта акциза являлись только мощности двигателя внутреннего сгорания. Теперь, согласно новым правилам Минфина, во внимание берут и мощность электродвигателей. Импортёры гибридных машин уже сообщают об увеличении размера акциза на 100 000 — 500 000 рублей, пишет издание.