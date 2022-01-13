Песков: Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений

Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений, заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле надеются, что это только угрозы и громкие заявления. Накануне американские сенаторы обнародовали законопроект об ограничительных мерах в случае обострения ситуации вокруг Украины. Они подразумевают, в том числе, санкции в отношении Владимира Путина.