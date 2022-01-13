Власти Калужской области отложили на неопределенный срок введение QR-кодов в общественных местах

Планировалось, что эта мера начнет действовать 15-го января. О причинах переноса даты не сообщается.

Напомним, Госдума должна в ближайшее время рассмотреть во втором чтении рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах. До завтрашнего дня в нижнюю палату парламента могут поступать предложения из регионов.

Парламент Башкирии предложил включить медицинские учреждения в список мест, при посещении которых QR-код не будет обязательным. Об этом «Эху» рассказал вице-спикер Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. Башкирские депутаты рассчитывают, что Госдума поддержит их инициативу.