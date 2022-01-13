Смертность из-за ДТП в России сократилась на 9% в 2021 году

Смертность из-за ДТП в РФ снизилась в 2021 году на 9%, ообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Что бы вы понимали, что такое 9%, у нас в стране больше 60 тысяч людей в год гибнет на дорогах», заявил он, добавив, что количество аварий сократилось благодаря улучшению качества дорог.