«Сбербанк» с понедельника отправляет половину сотрудников на удаленку

Об этом сообщил глава банка Герман Греф. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. Власти предупредили, что в ближайшее время будет резкий рост заболеваемости из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлено более 21 тысячи граждан, инфицированных коронавирусом. Это на 18% больше, чем накануне.
2022-01-13T12:38:50+03:00
2022-01-13T12:41:53+03:00
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12:38, 13 января 2022
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