«Сбербанк» с понедельника отправляет половину сотрудников на удаленку

Об этом сообщил глава банка Герман Греф. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. Власти предупредили, что в ближайшее время будет резкий рост заболеваемости из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлено более 21 тысячи граждан, инфицированных коронавирусом. Это на 18% больше, чем накануне.