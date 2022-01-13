В России вновь наблюдается резкий скачок числа заболевших коронавирусом

Только за сутки опасный диагноз подтвердился у более чем 21 тысячи граждан. При этом самый ощутимый рост фиксируется в столице. Так, в Москве за последние 24 часа вирус выявили у 5,5 тысяч граждан, что на полторы тысячи больше, чем днем ранее. Негативная тенденция наблюдается также в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Что же касается смертности, за сутки скончались 740 человек. Это несколько меньше, чем накануне.

Вместе с тем, все чаще приходят сообщения о новых подтвержденных случаях заражения штаммом «омикрон». Только сегодня диагноз подтвердился сразу в трех регионах. Активно распространяется инфекция и в Москве. По мнению столичных властей, в течение недели-полутора стоит ожидать ухудшения ситуации.

В свою очередь Роспотребнадзор допустил, что на фоне «омикрона» количество заражений коронавирусом в ближайшее время может достичь шестизначных чисел. Президент страны в связи с этим поручил правительству проработать план по борьбе с инфекцией.

Согласно официальным данным властей, на данный момент в России зафиксировано около 700 зараженных «омикроном».