Володин: Следовало бы принять закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов до 1 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следовало бы принять закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов до 1 февраля. «Необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект. <...> Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество», написал Володин в своём телеграм-канале. Он отметил, что, вероятнее всего, по данному вопросу депутаты будут единодушны.