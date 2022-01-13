Володин: Следовало бы принять закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов до 1 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следовало бы принять закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов до 1 февраля. «Необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект. <...> Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество», написал Володин в своём телеграм-канале. Он отметил, что, вероятнее всего, по данному вопросу депутаты будут единодушны.
2022-01-13T11:22:28+03:00
2022-01-13T11:46:39+03:00
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11:22, 13 января 2022
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