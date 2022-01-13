МВД рассматривает возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений, сообщила «Интерфаксу» начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова. Она напомнила, что МВД планирует ввести единый электронный документ для иностранных граждан, с помощью которого будет проводиться их идентификация.