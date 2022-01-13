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11:03, 13 января 2022

МВД рассматривает возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений

МВД рассматривает возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений, сообщила «Интерфаксу» начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова. Она напомнила, что МВД планирует ввести единый электронный документ для иностранных граждан, с помощью которого будет проводиться их идентификация.  


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