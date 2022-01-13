В Красноярске эвакуировали детей и сотрудников из более чем сотни школ в связи с полученными сообщениями об угрозах

Это подтвердили в региональном управлении образования, не назвав, впрочем, суть этих угроз.

О причинах эвакуации 111 школ города могут говорить только оперативные службы, но пока официальных данных – были ли это сообщения о минировании или нечто иное, не поступило. Эвакуации начались в половине восьмого утра, еще до начала занятий, когда дети и педагоги только приходили на занятия. В антитеррористической комиссии Красноярского края заявили, что с начала нового года на электронные почты организаций и учреждений массово поступили «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма». В опубликованном релизе ведомства сказано, что «в результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений». Как отмечает региональный новостной сайт NGS24, этим утром в Красноярске сообщения о неких террористических угрозах стали распространяться во многих магазинах и торговых центрах города, однако они по счастью оказались ложными и сейчас уже все вернулось к обычной работе.

Накануне из-за сообщений о минировании были эвакуированы полторы сотни школ и несколько вузов в Екатеринбурге, а в Новосибирске из-за схожих ложных предупреждений на некоторое время была приостановлена работа 12 судов города.