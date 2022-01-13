В 2022 году космонавты на МКС проведут исследования, необходимые для создания препаратов против COVID-19, — сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также планируется вырастить кристаллы белков коронавирусной инфекции большого размера с помощью 3D-биопринтера. «Полученные образцы будут использованы для расшифровки структуры белка и человека», — говорится в презентации Роскосмоса.
2022-01-13T10:52:17+03:00
2022-01-13T10:53:05+03:00
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10:52, 13 января 2022
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