В 2022 году космонавты на МКС проведут исследования, необходимые для создания препаратов против COVID-19, — сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также планируется вырастить кристаллы белков коронавирусной инфекции большого размера с помощью 3D-биопринтера. «Полученные образцы будут использованы для расшифровки структуры белка и человека», — говорится в презентации Роскосмоса.