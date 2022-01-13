Верхняя палата парламента Франции одобрила в I чтении законопроект, предусматривающий введение вакцинного пропуска

Верхняя палата парламента Франции одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение вакцинного пропуска. С помощью этой меры правительство рассчитывает оказать давление почти на пять миллионов французов, которые не хотят делать прививку от коронавируса. Законопроект вызывает жаркие дискуссии в парламенте, а также в стране в целом.
2022-01-13T10:35:08+03:00
2022-01-13T10:35:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 13 января 2022
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