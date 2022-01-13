В Красноярске эвакуировали учеников и педагогов из 111 школ города

Антитеррористическая комиссия края заявила, что на электронные почты учреждений поступили «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма». Как отмечает ТАСС, утром 13 января в Красноярске сообщения о возможных террактах стали распространяться во многих магазинах и торговых центрах города. Однако по результатам проверки они оказались ложными. На данный момент, учреждения образования вернулись к нормальной работе.
2022-01-13T10:28:44+03:00
2022-01-13T10:28:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:28, 13 января 2022
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