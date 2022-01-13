Мишустин: Важно в ближайшие годы отладить систему защиты от новых биологических угроз

Важно в ближайшие годы отладить систему защиты от новых биологических угроз, потому потому что в будущем возможны новые пандемии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума. «Не менее важно в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз — от ранней диагностики до оперативной разработки вакцин, терапевтических препаратов и организации их производства. Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы», — сказал Мишустин.
2022-01-13T10:27:51+03:00
2022-01-13T10:27:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:27, 13 января 2022
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