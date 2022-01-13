Бастрыкин: Первая экспертиза не учла влияние на Галявиева деструктивной субкультуры, поэтому признала невменяемым

Первая экспертиза по открывшему стрельбу в школе Казани Галявиеву не учла влияние на него деструктивной субкультуры, поэтому и признала невменяемым, — сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин. Глава СК рассказал, что «умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года» под воздействием информации из интернета о деструктивных сообществах.