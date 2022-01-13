Генпрокуратура Казахстана предложила анонимно присылать фото и видео с массовых протестов в Казахстане

Для этого Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития запустили сайт stopterrorism.kz. «В настоящее время проводится идентификация преступников по видеозаписям», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также надзорное ведомство выражает благодарность гражданам за представленную информацию в Call-center 115.
2022-01-13T09:36:54+03:00
2022-01-13T09:43:13+03:00
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09:36, 13 января 2022
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