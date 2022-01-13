Генпрокуратура Казахстана предложила анонимно присылать фото и видео с массовых протестов в Казахстане

Для этого Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития запустили сайт stopterrorism.kz. «В настоящее время проводится идентификация преступников по видеозаписям», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также надзорное ведомство выражает благодарность гражданам за представленную информацию в Call-center 115.