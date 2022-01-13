Появилась петиция с требованием отставки градоначальника Алма-Аты Сагинтаева за действия во время протестов в городе

В интернете появилась петиция с требованием отставки градоначальника Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева. «Мы с глубоким возмущением констатируем тот факт, что аким не выдержал самый главный экзамен в своей жизни – не поддержал ни морально, ни физически горожан в трудные дни для города. Он не вышел элементарно в эфир с обращением к алматинцам. Мы не видели его в публичном поле вплоть до 8 января. Это губительно поздно, в такие моменты нельзя медлить, когда город подвергался с 4 января нападениям разъярённой толпы террористов», говорится в петиции. Жители города считают, что пора провести открытые выборы акима.
2022-01-13T09:33:45+03:00
2022-01-13T09:33:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 13 января 2022
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