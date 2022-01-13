После убийства 5-летней девочки в Костроме возбудили дело против полицейских

В Костроме возбудили дело о халатности полицейских, которые не проконтролировали освободившегося из колонии педофила. Об этом РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Речь идёт о преступниках, которые 4 января изнасиловали и убили 5-летнюю девочку в Костроме. Подозреваемые признались в содеянном сами.
2022-01-13T08:57:09+03:00
2022-01-13T09:58:23+03:00
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08:57, 13 января 2022
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