После убийства 5-летней девочки в Костроме возбудили дело против полицейских

В Костроме возбудили дело о халатности полицейских, которые не проконтролировали освободившегося из колонии педофила. Об этом РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Речь идёт о преступниках, которые 4 января изнасиловали и убили 5-летнюю девочку в Костроме. Подозреваемые признались в содеянном сами.