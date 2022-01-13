Forbes: В 2021 году банки выдали россиянам на 36% больше кредитов наличными, чем в предыдущем году

В 2021 году банки одобрили россиянам на 36% кредитов наличными больше, чем в 2020-ом году, сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитического агентства Frank RG. Экономисты связывают это с ростом количества ипотечных кредитов, и как следствие, ростом трат на ремонт в новом жилье. Кроме того, жители россии берут кредиты, чтобы вернуться к «допандемийному» качеству жизни.
2022-01-13T08:32:47+03:00
2022-01-13T08:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 13 января 2022
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