Forbes: В 2021 году банки выдали россиянам на 36% больше кредитов наличными, чем в предыдущем году

В 2021 году банки одобрили россиянам на 36% кредитов наличными больше, чем в 2020-ом году, сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитического агентства Frank RG. Экономисты связывают это с ростом количества ипотечных кредитов, и как следствие, ростом трат на ремонт в новом жилье. Кроме того, жители россии берут кредиты, чтобы вернуться к «допандемийному» качеству жизни.